Introduzione

Inventariare il patrimonio paesaggistico e culturale? In Svizzera lo fanno. Nel Paese elvetico esiste infatti un ufficio apposito della Confederazione, l’Ufficio federale della cultura, che ha catalogato più di 1.200 insediamenti sparsi in tutti i Cantoni. L’ISOS, inventario unico al mondo del suo genere, mira a preservare quei luoghi - villaggi, paesaggi naturali, edifici - che sono espressione della storia e della diversità del Paese. Dalla collaborazione con Svizzera Turismo è nata nel 2019 l’iniziativa “Un amore di luogo” per far conoscere questi tesori, lontani dai tradizionali flussi turistici. Per il 2024 sono stati messi in evidenza una trentina di posti, distribuiti in tutte le aree del Paese, che sorprendono per l’unicità dello stile architettonico e per lo sviluppo armonico con l’ambiente. Oggi vi portiamo alla scoperta di alcuni dei più "incredibili", tra complessi monastici, opere di ingegneria e trekking mozzafiato.