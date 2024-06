Che la regione intorno al Golfo di Botnia prenda sul serio la sostenibilità lo si vede anche dal cibo. Dalla carne di selvaggina al pesce, dai frutti di bosco ai funghi fino alla birra e al gin. La materia prima più esclusiva è il caviale di Kalix (löjrom), la prima DOP svedese, ottenuto dalle uova di coregone bianco catturato da 35 pescatori in sole quattro o cinque settimane tra settembre e ottobre. Entrando in Finlandia è d'obbligo provare uno dei popolari ristoranti estivi degli yacht club, e sicuramente merita una sosta il Mustakari a Kokkola. In Svezia invece non mancano i caffè estivi, come lo Svedjan Cheese & Bakery, in una fattoria nelle campagne di Skellefteå che produce formaggi pluripremiati. Al Kvarkenfisk, sulla costa di Umeå, i più coraggiosi potranno assaggiare la specialità svedese del nord: l'aringa fermentata. Per cenare in un ambiente tradizionale, la Taverna Sokeri-Jussi si trova in un vecchio magazzino di legno nel centro storico di Oulu, Pikisaari, e fa parte dell'iniziativa Arctic Food Lab, che evidenzia l'unicità delle materie prime locali e la tradizione culinaria creata in condizioni artiche.