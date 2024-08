Lasciamo Tokyo per spostarci a Aoshima (piccola isola della prefettura di Ehime, nella regione dello Shikoku) e a Tashirojima, al largo della costa orientale del Paese. Conosciute come Cat Islands (”isole gattare”), rappresentano una meta da visitare in giornata. Nella prima risiedono stabilmente meno di 20 persone, a fronte di quasi il triplo di gatti, mentre la seconda ospita un santuario dedicato ai felini. L'acclamato mangaka Shotaro Ishinomori ha progettato in quest'ultima diversi edifici a forma di gatto, diventati presto un’attrazione turistica. Gli ospiti accorrono da tutto il mondo per dormire in queste strane casette con le fattezze dei loro am ici a 4 zampe. Altre famose isole dei gatti, in Giappone, sono Enoshima nella prefettura di Kanagawa, Okishima nella prefettura di Shiga e Sanagishima nella prefettura di Kagawa