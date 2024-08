Introduzione

SELAMAT DATANG KE MALAYSIA! Benvenuti in Malesia. Situata nel sud-est asiatico, tra Thailandia, Indonesia e Brunei, è uno dei paesi più ricchi di biodiversità: due terzi del paese sono coperti da foreste e ospitano circa il 20% delle specie animali del mondo. Natura che pervade anche la città principale del Paese, Kuala Lumpur, considerata la capitale asiatica con il maggior numero di spazi verdi. In Malesia vive il Biruang, la più piccola specie di orsi del pianeta, ma sboccia anche la Rafflesia arnoldii, che con i suoi 100 centimetri di diametro e 11 chili di peso è considerato il fiore più grande del mondo. Questa settimana vi accompagniamo in un viaggio alla scoperta delle curiosità e delle ultime novità del Paese (che nel 2023 ha superato la Thailandia come meta turistica più visitata in Asia) per un'avventura tra grattacieli avveniristici e grotte primordiali. Dal Merdeka 118 che con i suoi 679 metri di altezza rivendica un posto d’onore nella classifica mondiale delle architetture d’avanguardia alla Camera di Sarawak, sistema sotterraneo calcareo del Parco Nazionale Gunung Mulu, nell’isola del Borneo, che con 9,5 milioni di metri cubi di volume è un vero e proprio paradiso per gli speleologi.