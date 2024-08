Andalusia “on the road”, viaggio alla scoperta dell’Arabia di Spagna

200 chilometri a nord di Granada troviamo Cordoba, quarta e ultima tappa del nostro viaggio in Andalusia. La città sorge in un’ansa del fiume Guadalquivir, nel cuore dell’Andalusia rurale. Tra i luoghi più importanti da visitare c’è sicuramente la Mezquita, la Grande Moschea, dove l’intreccio tra cultura araba e cristiana trova la sua massima espressione. Riconosciuta Patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1984, fu costruita come moschea nell’VIII secolo e convertita in Cattedrale nell’XIII. Altra tappa irrinunciabile per conoscere la storia di Cordoba è una visita all’Alcázar de los Reyes Cristianos, palazzo-fortezza costruito nel 1328 sul sito in cui sorgeva un’antica residenza califfale. Famoso come luogo dell’incontro tra Cristoforo Colombo, Ferdinando II d’Aragona e Isabella per discutere del viaggio verso le Indie, l’Alcázar fu trasformato in sede dell’Inquisizione, a partire dal XVI secolo, per poi diventare un carcere civile e infine militare. A 200 metri dall'Alcázar si incontra il Ponte Romano, una imponente struttura di pietra costruita nel I secolo a.C, a un’estremità del quale si trova la Torre di Calahorra, una torretta difensiva di epoca musulmana dichiarata monumento storico nazionale. Una delle attrazioni turistiche più popolari di Cordoba sono sicuramenti i patios fioriti di Calleja de las Flores nella Judeira, il vecchio quartiere ebraico della città, un dedalo di viuzze dai muri bianchi con fiori e balconi in ferro battuto.