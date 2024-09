Dormire tra i vigneti, viaggio tra i wine resort del Bel Paese

4/20

Lasciamo il Piemonte per spostarci in Lombardia. Dimora rinascimentale a 5 stelle sulle colline della Franciacorta, l'ALBERETA RELAIS & CHATEAUX è un resort certificato Dream&Charme. Molteplice l’offerta della struttura: dalla Spa con vista sulle vigne alla possibilità di giocare a golf. La cantina della famiglia Bellavista produce, in esclusiva per il resort, l’etichetta “Vigna Leone”, uno chardonnay in purezza proveniente da uve che circondano il relais

Dormire da re, 20 castelli in Italia dove alloggiare per una vacanza da favola