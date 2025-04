Pasqua e Pasquetta, dove andare in vacanza: da Livigno all'Armenia

Da un trekking lungo la suggestiva Via dell'Essenza, all'Isola d'Elba, alla zip line più lunga del mondo a Ras Al Khaimah (il più settentrionale tra gli Emirati Arabi Uniti) passando per la più ampia retrospettiva degli ultimi 150 anni su Michelangelo, a Copenaghen, e il folklore dei Misteri di Enna e Trapani. A poco più di due settimane dalle festività pasquali vi proponiamo una decina di destinazioni per un viaggio di primavera all’insegna della tradizione e della modernità

a cura di Costanza Ruggeri