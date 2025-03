Scuola, vacanze di Pasqua e ponti dal 25 aprile al 1 maggio. Il calendario delle chiusure

Introduzione

Manca meno di un mese a Pasqua e poco di più alle successive festività. I ponti vengono inseriti nel calendario scolastico con grande anticipo rispetto a settembre: sono già stati stabiliti sia i giorni in cui si devono frequentare le lezioni sia i giorni di vacanza, oltre alle date del primo e dell’ultimo giorno di scuola, a giugno. In generale, alle vacanze e ai ponti programmati durante l'anno si aggiungono le giornate in cui le scuole chiuderanno per motivi elettorali, quelle in cui ci sarà sciopero e quelle in cui gli istituti resteranno chiusi per maltempo. In nessuno di questi casi è previsto il recupero di ore e giorni. Il 2025 prevede la possibilità di fare 34 giorni di vacanza con soli 10 giorni di ferie. Ecco quindi come le varie regioni intendono gestire i ponti a scuola.