Scuola, proposta per riscatto agevolato della laurea. Cosa prevede

Introduzione

La senatrice di Fratelli d'Italia Carmela Bucalo, membro della Commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito, ha presentato a Palazzo Madama una proposta di legge che punta a dare un aiuto al personale del comparto istruzione e ricerca per andare prima in pensione abbassando l’età in cui poter lasciare il lavoro grazie al riscatto agevolato della laurea.