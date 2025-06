Bonus casa 2025, quali sono quelli disponibili e chi ne ha diritto

Resta invece in vigore il bonus ristrutturazione anche nel 2025: “i contribuenti che ristrutturano le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato possono detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute per i lavori”, spiega l’Agenzia delle Entrate. Il beneficio prevede un tetto di 96 mila euro in dieci anni e il 50% di sgravio: le regole sono invariate, ma scende al 36% l’aliquota per le seconde case e gli immobili non residenziali. Invece, per le spese degli anni 2026 e 2027, “la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare”