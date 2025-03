Meteo, le prime previsioni per aprile in vista di Pasqua e Pasquetta

Il bel tempo e il caldo sono ancora lontani. Aprile sarà caratterizzato da due fasi: la prima settimana del mese sarà fredda e altamente umida, poi miglioramenti in vista delle feste pasquali

L'avvio del mese di aprile rischia di essere caratterizzato dal passaggio di perturbazioni foriere di piogge, neve sulle montagne e temporali. Tutto a causa dei contrasti che si verrebbero a creare proprio nell'area di confine tra il fronte freddo e la massa d'aria più mite e umida della bassa troposfera. Durante le prime settimane della Primavera, infatti, saranno frequenti grandi scambi meridiani, cioè brusche e rapide variazioni del meteo, con ondate di freddo tardive in discesa dal Polo Nord. Il timore che si lega a una situazione di questo tipo sono gli eventi meteo estremi, sempre più frequenti anche in Italia, come violenti temporali, tornado o nubifragi.