Virus West Nile, sesta vittima nel Lazio: 83enne di Pontinia

Sesta vittima per West Nile nel Lazio. Una donna di 83 anni di Pontinia, è morta oggi all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus. La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio. Ricoverata in rianimazione per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte per West Nile accertato nel Lazio. Mentre sarebbe stato riscontrato un primo caso di positività al virus a Roma, allo Spallanzani. Si tratta di una donna, senza collegamenti con l'Agro Pontino.

I positivi al virus nel 2025 salgono a 73 persone

Nel Lazio si sono registrate nuove positività al virus West Nile, 9 delle quali hanno sintomi con febbre, mentre tre casi hanno riscontrato la sindrome neurologica. A certificarlo le analisi effettuate dal laboratorio di virologia dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani". I nuovi casi sono stati rilevati nella provincia di Latina, in particolare Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Pontinia, Sezze e Sonnino. Con questi ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West Nile Virus salgono a 73. Nel dettaglio: 69 casi monitorati dalla Asl di Latina; due casi monitorati dalla Asl Roma 6; un caso monitorato dalla Asl di Frosinone; un caso registrato fuori regione, in particolare nella provincia di Caserta.