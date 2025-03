Papa Francesco, da Giubileo a Pasqua: gli impegni in convalescenza

Introduzione

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dopo 38 giorni di ricovero, uno dei più lunghi periodi di degenza ospedaliera per un Pontefice. Nel suo ritorno a Santa Marta dovrà affrontare una lunga convalescenza, almeno di due mesi, in cui seguirà le terapie e dovrà stare a riposo: gli sono sconsigliati incontri, specie con gruppi e con famiglie, per evitare nuove infezioni. Un percorso che per forza di cose impatterà sugli impegni pubblici che caratterizzano il suo ruolo. Ecco cosa può succedere e il possibile calendario per Bergoglio, in un periodo in cui si avvicinano anche i riti della Pasqua.