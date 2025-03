Papa Francesco, oggi dimissioni e rientro a Santa Marta. LIVE

Dopo cinque settimane di ricovero Papa Francesco viene dimesso oggi dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato il 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Il Pontefice è "in condizioni stabili ormai da due settimane", hanno detto i medici, spiegando che "è stato per due volte in pericolo di vita" e che "sarà in convalescenza per almeno due mesi". Riguardo la presenza o meno di Bergoglio ai riti di Pasquam o per altri eventi futuri come la canonizzazione di Carlo Acutis, "si valuteranno i miglioramenti", ha detto il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. Prima di tornare a Santa Marta, il Papa ha in programma di fare un saluto e dare una benedizione dalla finestra della sua stanza in ospedale.

