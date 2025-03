Prima di rientrare a Casa Santa Marta, dopo la sua uscita dall'ospedale Gemelli (IL LIVEBLOG - LA GIORNATA IN FOTO), Papa Francesco è andato a Santa Maria Maggiore e ha consegnato al cardinale Makrickas dei fiori da porre davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani. Si tratterebbe del mazzo di rose gialle che la signora Carmela ha portato in dono al Santo Padre in occasione delle dimissioni dal policlinico Gemelli. Sul piccolo altare, infatti, è deposto lo stesso mazzo che aveva la signora durante la benedizione. Al suo arrivo a Santa Maria Maggiore l'auto del Papa si è fermata all'ingresso laterale e il Pontefice ha chiesto che il mazzo di fiori, preso in consegna dalla gendarmeria, venisse deposto all'interno della Basilica. A bordo di una 500 targata Scv, seguita da alcune auto di scorta, della Gendarmeria Vaticana e della polizia di stato, il Pontefice ha poi varcato l'ingresso del Perugino. Ora per lui è previsto un periodo di almeno due mesi di convalescenza, di riposo, per poter riprendere del tutto le forze ed eliminare le infezioni polimicrobiche che ancora sono presenti.