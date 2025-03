Papa Francesco si affaccia dal Gemelli: "Grazie a tutti". VIDEO

Visibilmente stanco ma sorridente Papa Francesco si è affacciato da una finestra del Policlinico Gemelli (non quella del decimo piano, ma più giù per essere più visibile) per salutare la folla di fedeli che attendevano di rivederlo dopo quasi 40 giorni di ricovero. Francesco è stato accolto da applausi e urla e lui ha salutato anche con il pollice alzato. Con un filo di voce, Francesco ha detto "Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, è brava!". Poi ha benedetto la folla (IL LIVEBLOG - LA GIORNATA IN FOTO).