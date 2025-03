Poste Italiane, per il Papa centinaia di lettere a settimana

Negli ultimi giorni sono arrivate a Papa Francesco svariate centinaia di disegni, messaggi di augurio sia per la sua salute che per il dodicesimo anniversario dell'elezione, lettere da parte di bambini, giovani, ragazzi di scuole private, scuole pubbliche, associazioni sportive, istituzioni religiose

Centinaia di lettere di fedeli arrivano ogni giorno al Santo Padre per esprimergli da ogni parte del mondo devozione e partecipazione e confortarlo in questi giorni di degenza al policlinico Gemelli. Dal momento del suo ricovero ad oggi il Centro di smistamento di Poste Italiane a Fiumicino ha registrato un'impennata del volume di corrispondenza diretta al Vaticano: "Fino a 150 kg di posta in più al giorno", spiega Antonello Chidichimo, responsabile del Centro di smistamento. Lettere che si aggiungono ai circa 2 milioni di oggetti postali di piccolo formato, ai 15.000 kg di posta volumetrica e ai 250.000 pezzi di posta che arrivano all'hub di Poste Italiane.