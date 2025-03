Papa Francesco, Vaticano: "Pontefice ha trascorso notte tranquilla"

Prosegue il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli. Il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla, ha riferito la sala stampa vaticana. Da quanto emerso ieri , le condizioni di salute restano "stazionarie in un quadro complesso”. Il Pontefice ha proseguito le terapie, alternandole a meditazione e preghiera. Così come si sono alternate la ventilazione meccanica non invasiva, di notte, e l'ossigenazione ad altri flussi con le cannule nasali, di giorno. E sono proseguite sia la terapia farmacologica che quella motoria attiva. Poi Bergoglio ha seguito gli esercizi spirituali della Curia romana in collegamento con l'Aula Paolo VI, dopo di che si è ritirato nella cappellina vicina alla camera per un momento di preghiera. Stessa routine nel pomeriggio, con il Papa che ha seguito gli esercizi spirituali, ha pregato e ha continuato la fisioterapia respiratoria

Gli appuntamenti

Dopo il rosario per la salute del Papa di ieri pomeriggio nell'Aula Paolo VI, guidato, da mons. Filippo Iannone, prefetto del Dicastero per i testi legislativi, quello di oggi torna in Piazza San Pietro, ma alle 19.30, curato dal Dicastero per la Comunicazione. Questa mattina, invece, a un mese dal ricovero al Gemelli, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin presiede una messa di preghiera per il Papa nella Cappella Paolina del Palazzo apostolico, con la partecipazione del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.

Ieri l’anniversario del pontificato

La giornata di ieri è coincisa con il dodicesimo anniversario dell’elezione di Bergoglio al Soglio pontificio: il Papa ha ricevuto centinaia di disegni, messaggi di augurio per la salute e per la ricorrenza o lettere da parte di bambini, giovani, studenti, associazioni sportive e istituzioni religiose, giunti in Vaticano dall'Italia e dall'estero e che sono stati recapitati al Pontefice. Nonostante lo scioglimento alcuni giorni fa della prognosi, non si ha un'indicazione, neanche di massima, su quanto potrà durare ancora la degenza ospedaliera. Fonti vaticane ribadiscono che "ci vuole tempo affinché un ottantenne colpito dalla polmonite bilaterale recuperi. I medici attendono di avere indicatori diversi per registrare dei miglioramenti e dare delle informazioni.