Ucraina, Kiev: Mosca colpisce il servizio di emergenza: 6 feriti. LIVE

L'esercito russo sta colpendo deliberatamente il Servizio di emergenza statale ucraino (Ses): la scorsa settimana, le forze di Mosca hanno danneggiato sei stazioni di soccorso antincendio e questa mattina hanno colpito una stazione nella regione di Zaporizhzhia, ferendo 12 persone. Lo scrive su Telegram il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, come riporta Ukrinform. Strada in salita per la pace in Ucraina. Nel memorandum consegnato ieri ad Istanbul ai negoziatori di Kiev, la Russia pone come condizione per un cessate il fuoco la revoca della legge marziale in Ucraina e la smobilitazione delle truppe. Tra le altre opzioni proposte da Mosca vi è il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni parzialmente occupate dai soldati russi. Tra le durissime richieste fatte nella nuova tornata di trattative dirette c'è anche la fine degli aiuti militari stranieri. Scontro anche sui 339 bambini che Kiev rivuole in Ucraina: "Non li abbiamo rapiti", dicono i russi. Zelensky ha chiesto a Trump nuove sanzioni a Mosca per obbligarla alla tregua. Da parte sua il presidente Usa è disponibile all'invito di Erdogan a tenere colloqui di pace a tre in Turchia con i leader russo e ucraino. 'Sembra che i russi stiano di nuovo tergiversando, cercando di creare un'immagine diplomatica' per gli Stati Uniti, senza però agire concretamente': scrive su Facebook il capo delegazione ucraino, il ministro della Difesa Rustam Umerov,

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: