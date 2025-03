Papa Francesco, Vaticano: "Notte tranquilla per il Pontefice"

Prosegue il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli. Oggi è il dodicesimo anniversario dell’elezione di Bergoglio al soglio pontificio. Un anniversario che il Santo Padre vivrà in ospedale. La salute del Papa resta stazionaria e la radiografia eseguita conferma i miglioramenti che erano stati riscontrati dai medici nei giorni scorsi. Ma è presto per parlare di dimissioni dall'ospedale, di ritorno a Casa Santa Marta, o di un nuovo punto stampa da parte dello staff medico. Resta la cautela considerata "la complessità del quadro generale", come ribadito anche ieri nel bollettino medico. Sono previste alcune messe di ringraziamento, come alla chiesa degli argentini a Roma e alla basilica di Sant'Apollinare, ma per il resto non ci saranno eventi particolari.

L’ultimo bollettino

Secondo il bollettino medico diffuso ieri sera, le condizioni cliniche di Papa Francesco, "nella complessità del quadro generale, sono rimaste stazionarie. La radiografia del torace eseguita il giorno prima ha confermato radiologicamente i miglioramenti registrati nei giorni precedenti". Inoltre il Pontefice continua ad effettuare l'ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno. A quasi un mese dal ricovero, il quadro della salute del Papa migliora e se anche oggi la situazione resterà stazionaria, non ci sarà un nuovo bollettino medico ma la sala stampa comunque aggiornerà i giornalisti nel tardo pomeriggio, come di consueto.

Cosa ha fatto ieri il Papa

Ieri mattina, dopo aver seguito gli Esercizi spirituali in collegamento con l'Aula Paolo VI, il Papa ha ricevuto l'Eucarestia, si è dedicato alla preghiera e, successivamente, alla fisioterapia motoria. Nel pomeriggio, dopo essersi unito agli Esercizi spirituali della Curia, ha continuato la preghiera, il riposo e proseguito la fisioterapia respiratoria. Il fatto che il Papa non si stia dedicando in questi giorni al lavoro è legata alla necessità - spiegano fonti vaticane - di potersi dedicare di più agli esercizi spirituali di Quaresima, come ha fatto sempre negli anni passati in questo periodo liturgico.