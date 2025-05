Femminicidio Carbonaro, flash mob per Martina a Casoria

Si è svolta ieri nel carcere di Poggioreale di Napoli l’udienza di convalida del fermo per Alessio Tucci, l’ex fidanzato di Martina Carbonaro , la ragazza di 14 anni uccisa il 26 maggio ad Afragola (Napoli). I reati contestati al 19enne, che ha confessato il femminicidio, sono di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Ieri sera, davanti all'ingresso della scuola frequentata da Martina, a Casoria, si è svolto un flash mob, e diverse persone hanno espresso i loro pensieri alternandosi negli interventi. Soprattutto pensieri rivolti alla ragazza uccisa, ma anche messaggi "contro il patriarcato", la violenza "da condannare sempre, "l'amore vero da insegnare a scuola. "Oggi ci siamo alzate per dire basta!", ha urlato una studentessa. "Sorelle, gridate per voi stesse e per tutte le sorelle uccise", ha aggiunto un'altra amica di scuola. Ed è stato letto il testo di un tema scritto da un ragazzo, che in un passaggio diceva: "Credici quando diciamo non siamo tutti uguali. Ci sono ragazzi che credono nell'amore. Quello vero". Tra i partecipanti anche il sindaco di Casoria Raffaele Bene.

Valditara: "A scuola educazione al rispetto delle donne"

In queste ore di dolore e sgomento si torna a parlare di prevenzione della violenza di genere e di educazione affettiva nelle scuole. Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha affermato che a partire da settembre 2024 "abbiamo inserito, ed è la prima volta che accade, nelle nuove linee guida sull'educazione civica l'educazione a relazioni corrette nei rapporti uomo-donna e al rispetto nei confronti della donna come un vero e proprio obiettivo di apprendimento. Questo significa che si tratta di temi che devono essere affrontati e studiati al pari delle equazioni o delle poesie di D'Annunzio", spiega Valditara. "Abbiamo anche specificato che l'educazione può passare attraverso il protagonismo diretto dei ragazzi nelle forme del Peer Tutoring: durante queste lezioni possono raccontare le loro esperienze, parlare dei loro problemi, confrontarsi". Per il ministro, "adesso è necessario far funzionare quello che abbiamo previsto. Bisogna portare avanti un percorso di formazione degli insegnanti che si trovano ad affrontare nuove tematiche e concretizzare gli apprendimenti anche in modalità interdisciplinare. È necessario, inoltre, far capire ai ragazzi le conseguenze di quello che fanno: nel caso di Afragola", dice, "il giovane rischia l'ergastolo".

Giulia Bongiorno: "Serve formazione per le famiglie"

Nei giorni scorsi un gruppo di circa 90 penaliste ha redatto e firmato un appello contro il ddl femminicidio. Una posizione a cui si è opposta la presidente della Commissione Giustizia Giulia Bongiorno, intervistata dal Corriere della Sera: "'Femminicidio' è una parola che "non si può né si deve cancellare: anzi, ho trovato profondamente sbagliata la raccolta firme delle giuriste contro il nuovo reato", ha dichiarato l'avvocata, aggiungendo che "oggi i ragazzi crescono più velocemente di un tempo e forse potrebbe essere utile anche valutare la possibilità di abbassare l'età dell'imputabilità da 14 a 12 anni". E sottolinea: "Oltre al piano legislativo, io sono per campagne a tappeto, quasi con vademecum per le ragazze per far capire a cosa devono stare attente: alla gelosia, all'ipercontrollo, ai divieti del partner, alla voce alzata, al famoso 'ultimo appuntamento'. Ma serve formazione anche per le famiglie, perché si impongano e non lascino i ragazzi in balìa di immagini, seduzioni, modelli che non hanno la maturità per filtrare". Poi aggiunge: "Serve un grande patto politico, istituzionale, generazionale. C'è in ballo la sicurezza di ogni donna, ma anche il futuro di un'intera generazione".