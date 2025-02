Rosario e app per pregare, crescono le ricerche tra i Google Trends

In questi giorni in cui il Papa è ricoverato al Gemelli, in piazza San Pietro ogni sera viene recitato il rosario. Oltre ai momenti di raccoglimento organizzati, molte persone stanno pregando per la salute del Pontefice facendosi anche guidare da applicazioni e siti internet

"Rosario online", "Rosario per il Papa oggi", "Preghiera per Papa Francesco" o anche soltanto "Rosario". Sono queste alcune delle parole più cercate negli ultimi giorni su Google. Tutte le espressioni legate alla preghiera e alla recita del rosario dedicato alla salute di Papa Francesco ( GLI AGGIORNAMENTI ), ricoverato da quasi due settimane al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, sono entrate tra i trend del motore di ricerca. In questi giorni in cui la malattia del Papa fa alternare momenti di ottimismo ad altri di maggiore preoccupazione, in piazza San Pietro, così come anche in altri luoghi di preghiera in Italia, la sera viene recitato il rosario.

Parole in trend

Oltre ai momenti di raccoglimento organizzati, però, molti fedeli stanno pregando individualmente per la salute del Pontefice. E per farlo si fanno anche guidare da applicazioni ad hoc per la preghiera o siti internet specializzati che forniscono una traccia e le preghiere del giorno. Le ricerche online di parole chiave come, appunto, “preghiera” o “rosario” sono aumentate negli ultimi giorni con picchi, in alcuni casi, in corrispondenza del 24 febbraio, giorno in cui è partita la maratona di preghiera a piazza San Pietro e "Rosario Vaticano" è stato cercato su Google. I fedeli, in questi giorni, hanno digitato sul motore di ricerche anche "app per rosari" con un picco il 22 febbraio. Simili ricerche sono state effettuate anche su Youtube dove la parola "rosario" sembra essere in lieve risalita.