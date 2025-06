Google Cloud Summit Milano, l'evento del futuro

Google Cloud Summit Milano 2025 è un evento esclusivo e gratuito dedicato all'innovazione, alla trasformazione digitale e alle ultime frontiere in ambito intelligenza artificiale e cloud. Il 12 giugno, al Superstudio Più di Milano, sono previsti interventi dei dirigenti di Google Cloud, workshop e demo live. L'evento sarà in diretta sul canale 501 di Sky e sul nostro sito facilmente accessibile dalla home di Sky TG24

Una giornata dedicata all'innovazione, alla trasformazione digitale e alle ultime novità legate al cloud e all'intelligenza artificiale. Tra gli interventi previsti sarà possibile ascoltare gli interventi dei dirigenti di Google Cloud, tra cui Raffaele Gigantino, Country Manager Google Cloud Italia e Alex Rutter, EMEA Managing Director - Artificial Intelligence, per capire con loro la visione strategica che guida il futuro del cloud computing.

Sarà l'occasione per scoprire le ultime novità in materia di intelligenza artificiale, machine learning, data analytics, sicurezza informatica, infrastruttura cloud e sviluppo di applicazioni. E non mancheranno sessioni tecniche, workshop interattivi e dimostrazioni dal vivo per scoprire come le soluzioni Google Cloud possono risolvere le sfide aziendali specifiche.