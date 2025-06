TV giganti, prodotti innovativi e Olimpiadi: TCL continua a crescere

È sempre più presente nel mercato italiano con tutte le categorie più comuni dell’elettronica di consumo, ha vinto ultimamente ben 17 premi internazionali di design ed è sempre più “visibile” grazie a due sponsorizzazioni: quella delle Nazionali di Calcio italiane FIGC e quella ,recentemente annunciata, come sponsor del Comitato Olimpico e quindi delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina. TCL continua a crescere e presenta tante novità, a partire dai televisori - vero core business dell’azienda - ma anche in altre categorie come quella dei tablet o del condizionamento. A raccontarci tutto è Nicola Micali, senior marketing manager di TCL Italia.

Le tv sempre più grandi

“In Italia - ci racconta Micali - stiamo vivendo un fenomeno di natura straordinaria: si vende qualche televisore in meno rispetto a qualche anno fa ma si vendono televisori sempre più grandi. Solo per dare un dato che rappresenta tutto il mercato italiano, nel 2024 la crescita dei grandi schermi, cioè con dimensioni pari o superiori ai 70 pollici, ha superato il 60%, per un totale di oltre 130mila apparecchi con queste grandi dimensioni”. Anche grazie, aggiungiamo noi, al calo significativo del prezzo degli ultimi anni. In linea con questo trend di mercato TCL propone televisori fino a ben 115 pollici, passando per i 75, gli 85 e i 98 pollici (per TCL il tv più grande del mercato negli ultimi anni con tecnologia Mini LED). In particolare - ne avevamo parlato un paio di mesi fa - è recente la presentazione delle nuove serie C7K, C8K e C9K che offrono un’esperienza cinematografica grazie alla tecnologia QD-Mini LED di settima generazione, unita alla capacità di elaborazione velocissima del processore AiPQ e ad un’elevata frequenza di aggiornamento dello schermo.