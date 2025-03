Novità TCL, ecco la nuova generazione di tv QD-Mini LED (ma non solo)

Nuove soluzioni dai 50 ai 115 pollici che offrono “esperienze cinematografiche all’avanguardia”. Ma non solo: arriva in Italia anche il nuovo tablet NXTPAPER 11 Plus

Novità in casa televisori TCL (ma non solo): l’azienda multinazionale cinese ha presentato le nuove soluzioni da 50 a 115 pollici che offrono esperienze cinematografiche all'avanguardia grazie alla tecnologia QD-Mini LED di settima generazione, unita alla capacità di elaborazione del processore AiPQ e a elevati livelli di aggiornamento dello schermo. Tv che - assicurano - ottimizzano ogni scena con contrasti più profondi, colori più ricchi e immagini più fluide, fornendo allo stesso tempo un avanzamento significativo nel segmento tv perché portano la tecnologia QD-Mini LED a un pubblico più basso, offrendo un controllo preciso di luminosità, immagini brillanti e neri più profondi, al fine di raggiungere realismi “senza pari”. Insieme ai nuovi televisori TCL ha anche annunciato la disponibilità in Italia del nuovo tablet NXTPAPER 11 Plus. La Serie Q6C Partiamo dalla Serie Q6C: si tratta di televisori ideali per le famiglie che vogliono acquistare un nuovo modello e cercano un sistema di intrattenimento domestico affidabile e ricco di novità. La serie è dotata di tecnologia QD-Mini LED con fino a 512 aree di local dimming e un refresh rate di 144Hz che garantisce immagini sempre fluide, riducendo le scie di movimento. Il televisore è particolarmente adatto ai gamer grazie alla funzione Game Master Pro con FreeSync Premium Pro, che assicura prestazioni ultra-reattive. Presente il supporto al Dolby Vision IQ e HDR10+, la tv adatta automaticamente luminosità e contrasto in base all’illuminazione della stanza. A bordo anche un sistema audio Onkyo 2.1 con Dolby Atmos e sistema operativo Google TV. La serie Q6C in Italia sarà presente con modelli da 55, 65, 75, 85 e 98 pollici con prezzi dai 799 ai 2.999 euro. La serie C7K Sempre nel campo dell’intrattenimento domestico ma con funzionalità più avanzate, i televisori della serie C7K si distinguono per una luminosità molto alta (fino a 3.000 nit), un sistema audio firmato B&O integrato nei modelli da 55 a 98 pollici, un refresh rate nativo a 144 Hz. La serie C7K sarà disponibile in Italia con modelli da 50, 55, 65, 75, 85, 98 e 115 pollici con prezzi dai 799 fino ad arrivare a ben 15.999 per il televisore più grande.

Un televisore della Serie C7K

La serie C8K Gli utenti che desiderano un’esperienza visiva più immersiva possono invece guardare alla serie C8K, che migliora sia la qualità immagini sia le prestazioni gaming grazie a luminosità e contrasti superiori e fino a 4.000 aree di local dimming, in grado di offrire neri più profondi e un controllo ancora maggiore della luminosità. In particolare, il pannello CrystGlow WHVA migliora i contrasti e riduce i riflessi mentre il refresh rate nativo a 144 Hz garantisce immagini sempre fluide. Presente anche il Game Accelerator a 288Hz in Full HD che porta le prestazioni gaming a un livello superiore e un sistema audio firmato B&O. La serie C8K sarà disponibile nel mercato italiano nei tagli da 65, 75, 85 e 98 pollici con prezzi dai 1.999 euro fino ai 4.999 euro. Il fiore all’occhiello delle novità TCL: la Serie C9K Si tratta del vertice della gamma QD-Mini LED di TCL e rappresenta “la scelta definitiva” per gli appassionati di home cinema grazie a una luminosità di picco superiore a ben 6.000 nit, un controllo preciso della retroilluminazione fino a 5.148 aree di local dimming offrendo immagini dai contesti realistici e un'illuminazione precisa. I nuovi tv della Serie C9K integrano un potente processore AiPQ Pro di TCL e un pannello CrystGlow WHVA che riduce al minimo i riflessi. Anche in questo caso presenti il refresh rate nativo a 144 Hz e la modalità Game Accelerator 288Hz in Full HD; gameplay ultra-reattivo assicurato anche grazie al protocollo HDMI 2.1 con ALLM (Auto Low Latency Mode). Sistema audio firmato B&O, prezzi al pubblico dai 2.299 ai 4.999 euro, versioni da 65, 75 e 85 pollici.

Il tablet NXTPAPER 11 Plus