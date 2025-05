PencilVac, Dyson annuncia l’aspirapolvere più sottile al mondo

Con un corpo di soli 38 mm, una spazzola conica innovativa e un motore ultracompatto, PencilVac è il primo aspirapolvere Dyson connesso, pensato per chi cerca prestazioni elevate in un formato leggero e maneggevole

Dyson ha svelato il suo nuovo gioiello tecnologico: Dyson PencilVac, l’aspirapolvere senza fili più sottile mai realizzato, con un corpo centrale di appena 38 mm. Presentato in anteprima mondiale da James Dyson durante una conferenza in Giappone, il PencilVac sarà disponibile in Italia nel 2026. Questo nuovo dispositivo rappresenta un’evoluzione radicale nel design e nella funzionalità degli aspirapolvere, combinando compattezza, potenza di aspirazione e innovazioni pensate per risolvere problemi reali, come l’accumulo di capelli lunghi attorno alla spazzola.

Tante novità, c'è anche l’illuminazione laser

Il cuore di PencilVac è la spazzola Fluffycones, dotata di quattro coni morbidi che ruotano in direzioni opposte per districare e rimuovere efficacemente anche i capelli più lunghi, evitando che si aggroviglino. Questo sistema, unico nel suo genere, consente una pulizia fluida sia in avanti che all’indietro. Il tutto è supportato da un nuovo motore Dyson Hyperdymium 140k, il più piccolo (28 mm) e veloce mai sviluppato dall’azienda, capace di generare un’aspirazione potente e costante. Dyson PencilVac integra poi un sistema di separazione delle polveri da 22 mm che cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, garantendo un ambiente più pulito. L’illuminazione laser anteriore e posteriore aiuta poi nella pulizia evidenziando anche la polvere più sottile. Il contenitore è stato completamente riprogettato: grazie a un innovativo meccanismo “no-touch” a siringa, lo svuotamento è igienico e si annuncia molto semplice, mentre il sistema di compressione dell’aria massimizza la capacità del serbatoio, riducendo la frequenza di svuotamento.

Connesso, intelligente e aggiornato

Per la prima volta, Dyson introduce la connettività intelligente in un aspirapolvere: il PencilVac si collega infatti all’app MyDyson, offrendo all’utente informazioni dettagliate sullo stato della batteria, suggerimenti per la manutenzione del filtro e notifiche personalizzate per ottimizzare le prestazioni. Questo approccio smart - spiegano - consente di mantenere il dispositivo sempre efficiente e aggiornato, migliorando l’esperienza d’uso nel tempo.