Cortilia arriva su Amazon, partnership per raggiungere nuovi clienti

Dal 20 maggio 2025 Cortilia (qui il nostro reportage all’interno della sede di uno dei colossi italiani della spesa online) è ufficialmente presente su Amazon.it. I clienti delle province di Milano, Monza e Brianza possono accedere all’intero assortimento direttamente dallo store dedicato. L’iniziativa, spiegano, rappresenta un passo strategico per ampliare la visibilità del brand e raggiungere nuovi segmenti di clientela, mantenendo intatta l’esperienza d’acquisto che ha reso Cortilia un punto di riferimento per oltre 20.000 clienti mensili. Il debutto su Amazon è solo l’inizio di un piano di espansione più ampio, che nei prossimi mesi coinvolgerà anche le città di Torino, Genova e Bologna.

Un modello che cresce

La partnership con Amazon prevede che Cortilia continuerà a gestire in autonomia ogni fase del servizio, dalla selezione dei produttori locali alla logistica, dalla definizione dei prezzi fino agli standard qualitativi. Come sottolinea il Ceo Andrea Colombo, si tratta di un’alleanza strategica che consente di amplificare la missione di Cortilia – rendere la spesa online di qualità una scelta quotidiana per un numero crescente di famiglie italiane – senza cedere il controllo del proprio modello. Oggi Cortilia offre oltre 4.500 referenze, che spaziano dalla frutta e verdura ai piatti pronti, dai prodotti per la casa e la persona fino agli alimenti per animali. Il 98% del catalogo è composto da prodotti italiani, selezionati da filiere locali e realtà produttive sostenibili, con un’attenzione particolare alle eccellenze regionali. L’obiettivo è offrire una spesa completa, trasparente e rispettosa del territorio, capace di soddisfare ogni stile alimentare e fascia di prezzo. L’esperienza d’acquisto su Amazon sarà del tutto analoga a quella offerta dal sito e dall’app Cortilia e l’hub logistico di Cassina De’ Pecchi, alle porte di Milano, continuerà a essere il cuore operativo del servizio.

I prodotti di Cortilia anche nei negozi “tradizionali”

L’approdo su Amazon si inserisce in una strategia omnicanale che vede Cortilia protagonista anche nel mondo fisico: l’azienda ha portato la propria selezione di frutta e verdura in alcuni punti vendita selezionati Viaggiator Goloso, mentre oltre 170 prodotti a marchio Cortilia sono ora disponibili sugli scaffali di To.Market. Una duplice presenza – digitale e fisica – che consente a Cortilia di intercettare diverse modalità di acquisto.