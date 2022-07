Cortilia, ecco la nuova sede: “Automatizzata ed ecosostenibile”

In occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio multifunzionale - che ospita sia gli uffici che il magazzino logistico - abbiamo scoperto come funziona e cosa c’è dietro l’e-commerce che mette in contatto i consumatori con agricoltori, allevatori e produttori artigianali. Un viaggio tra ambiente, algoritmi e gusto

Una nuova sede operativa avanzata dal punto di vista tecnologico e ambientale e importanti traguardi raggiunti e da raggiungere entro fine 2022. Come funziona e cosa c’è dietro Cortilia, e-commerce nato nel 2011 che mette in contatto consumatori con agricoltori, allevatori e produttori artigianali e che consente “di fare la spesa come in campagna”? Lo scopriamo visitando la nuova sede dell’azienda, alle porte di Milano, inaugurata lo scorso maggio.

Una food-tech company

Il funzionamento di Cortilia è semplice: tramite sito o app si sceglie la spesa tra oltre 2.500 prodotti (dalla frutta alla verdura fresca di stagione, dal pesce alla carne, dai salumi ai latticini fino anche a una varietà di altri prodotti come vino e birra artigianale, prodotti di bellezza o per la pulizia della casa). Sempre sul’app si sceglie la fascia oraria di consegna preferita, si paga (con carta di credito, Paypal, Apple Pay, Google Pay, buoni pasto Edenred) e il gioco è fatto. Cortilia - presente in 800 comuni del nord Italia tra cui Milano, Torino e Bologna - si auto-definisce una “food-tech company”, ci spiega Marco Porcaro, fondatore e Ceo, perché “è un’azienda che coniuga tecnologia, servizio, qualità dei prodotti e artigianalità, con un fattore tech fondamentale che permette sia di proporre ai clienti alimenti in linea con i propri stili di vita, sia di salvaguardare l’ambiente, evitare l’approvvigionamento con prodotti in eccesso e avere un basso impatto ambientale, organizzando in automatico anche i mezzi, molti dei quali elettrici, che fanno le consegne a domicilio”.