Facebook, WhatsApp e Instagram down, problema risolto: cos'è successo

Migliaia di segnalazioni in Italia dopo solo pochi minuti dall'interruzione del servizio che ha colpito a livello globale le piattaforme Meta WhatsApp, Instagram, Threads e Facebook nella giornata di mercoledì 11 dicembre. Secondo quanto riportato nel grafico di Downdetector, piattaforma che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, i primi malfunzionamenti sono stati riscontrati intorno alle 18.40 (ora italiana); il picco di segnalazioni rilevato alle 19.37.

I problemi più segnalati hanno riguardato per il 77% l'invio di messaggi, 20% le app e 3% i siti web: le persone hanno dunque iniziato ad accorgersi dei problemi tecnici soprattutto quando i messaggi inviati su WhatsApp non venivano recapitati, in particolar modo contenuti più pesanti come foto, video e audio. Meta ha poi pubblicato un post su X per spiegare agli utenti che il team stava già lavorando per risolvere il disservizio, scusandosi per gli inconvenienti creati. Dalle 20:58 i social hanno ripreso a funzionare e le segnalazioni sono nettamente diminuite.