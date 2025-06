Flip Folio, la nuova custodia con tastiera di Logitech per iPad

La nuova cover tastiera Flip Folio permette di proteggere il nostro iPad anteriormente e posteriormente quando lo portiamo con noi (in mano, nello zaino, in valigia) e permette anche di sostenerlo quando lo poggiamo sul tavolo. Integrata nella cover c’è anche una tastiera Bluetooth di grandezza standard dal design ultra-piatto che è possibile utilizzare in maniera separata rispetto all’iPad e alla cover e che - quando non viene utilizzata - può essere riposta in una scanalatura della custodia, agganciata magneticamente. Il supporto è regolabile in diverse angolazioni e va a rispondere a praticamente tutti gli utilizzi più tipici dell’iPad: lettura, scrittura con penna, utilizzo stile tablet, utilizzo come centro di intrattenimento, gaming.