Microsoft aggiorna Surface Laptop, tutto sul nuovo modello da 13"

Dei display installati sui Surface Laptop apprezziamo sempre il rapporto base/altezza di 3:2: questo significa che (al posto del classico 16:9) il display è un po’ più alto e con questo accorgimento sembra di avere molto più spazio libero per lavorare all’interno del desktop, e questo lo abbiamo notato soprattutto con documenti di grandi dimensione (come fogli Excel o Pdf) o in occasione di montaggi video. Schermo come sempre di ottima qualità, parliamo di un PixelSense da 13 pollici con touch. Buona la resa dei colori, non disturba la vista neanche dopo tante ore di lavoro. A livello energetico all’interno di Surface Laptop troviamo una batteria ben ottimizzata in grado di alimentare il pc anche per due giorni di lavoro (con un utilizzo “da ufficio”). Con un utilizzo più intenso o professionale (vedi alla voce: applicazioni grafiche) il pc si scarica molto più velocemente. Molto comoda anche la tastiera, su cui abbiamo lavorato per diversi giorni. La corsa dei tasti non è ampissima come in altri pc ma non abbiamo nulla da segnalare: la digitazione è comoda, precisa e non stanca le dita. La tastiera, che è retroilluminata a tre livelli di intensità, ospita una prima fila di comodi tasti funzione, non poteva mancare il tasto Copilot per conversare “al volo con l’assistente”, comodo anche il largo touchpad.