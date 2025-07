OmniBook X Flip 16 AI, il nuovo laptop di HP per creator e I.A.

Dicevamo che il display OLED touch è uno dei fiori all’occhiello di questo pc. Innanzitutto perché, una volta aperto, può rigirare su se stesso di quasi 360 gradi, permettendo all'utente di utilizzare il pc (oltre che in maniera tradizionale) anche come se fosse solo uno schermo oppure come se fosse un tablet (la modalità tablet in un pc così grande risulta un po’ scomoda). Molto buona sia la luminosità sia i contrasti che la resa dei colori. Il pc regola dinamicamente la frequenza di aggiornamento in base all’attività che viene svolta. Come già evidenziato in altri laptop abbiamo apprezzato il rapporto dello schermo tra base e altezza di 16:10 che offre un maggiore spazio di visualizzazione. Siamo alla tastiera, croce e delizia di questo pc. È una tastiera diversa da tutte le altre: a filo, con tasti praticamente “attaccati” l’uno all’altro ma molto più grandi della media e una corsa molto ridotta. All’inizio - dobbiamo ammettere - non l’abbiamo particolarmente apprezzata ma dopo tante ore di utilizzo non abbiamo riscontrato fatica alle mani e tutto sommato l’abbiamo trovata comoda, sicuramente diversa dal solito: bisogna solo abituarsi alla disposizione diversa di alcuni tasti, come le lettere accentate. Peccato, date le dimensioni del pc, non trovare una tastiera estesa, quella per intenderci con il tastierino numerico a destra. Per il resto i tasti grandi aiutano a digitare in maniera sempre precisa. La tastiera è retroilluminata e ha una prima fila di tasti funzione che permette anche di aprire al volo la propria app preferita.