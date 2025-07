Nuova Stazione Meteo Netatmo, tempo e previsioni a portata di app

Cuore pulsante della nuova Stazione Meteo è l’app di Netatmo, che permette di avere (sia se siamo dentro casa che fuori casa) un colpo d’occhio sulla situazione meteorologica esterna e sulla situazione ambientale interna. L’utente può controllare anche una previsione ultra-personalizzata per la location della propria casa. Utilizzando l’app è possibile accedere poi anche a tutti i dati raccolti da tutte le altre Netatmo Weather installate nel mondo, e scoprire che tempo fa dall’altra parte della città o dall’altra parte del mondo. Oltre alla temperatura è possibile ottenere informazioni su indice UV, qualità dell’aria, pressione, umidità e anche la situazione dei pollini (graminacee, alberi, erbacee). Tra gli accessori da acquistare figurano un anemometro (per misurare la velocità del vento) e un pluviometro (per la pioggia). L'unità interna oltre alla temperatura è in grado di fornire informazioni su CO2, rumorosità degli ambienti e umidità. I dati non sono esposti in maniera “grezza” ma è possibile ottenere una spiegazione e quindi agire di conseguenza (se la temperatura è troppo alta o troppo bassa, se sta arrivando una gelata o se la qualità dell’aria non è ottimale).