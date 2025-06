ThinkPad X9 Aura Edition, il nuovo pc con l'I.A. di Lenovo

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition vanta profili sottili, un design moderno, coperture realizzate al 50 per cento in alluminio riciclato e appare da subito elegante, grazie a una copertura inferiore in metallo scanalato. Non manca, sempre sul coperchio, la tradizionale “lucina rossa” che illumina tutti i modelli ThinkPad di Lenovo quando sono accesi. X9 si presenta anche molto resistente, testato secondo lo standard MIL-SPEC 810H e progettato per resistere agli urti e alle esigenze dell’utilizzo professionale quotidiano, che spesso avviene in mobilità. Inoltre, spiegano da Lenovo, X9 integra un esclusivo “hub motore”: un alloggiamento aerodinamico per componenti e connessioni critiche che ottimizza il raffreddamento e le prestazioni. A proposito di connessioni, sul lato sinistro troviamo una porta USB-C (che consente anche di ricaricare il laptop) e una HDMI, sul lato destro un’altra USB-C e il jack per cuffie e microfono. Sul modello da 14 pollici non ci sono porte USB tradizionali. Il pc non appena preso dalla confezione conferisce subito una sensazione di solidità grazie ai materiali premium di cui è composto. ThinkPad X9 ci è sembrato un pc abbastanza leggero e soprattutto l’abbiamo trovato comodo da trasportare, sia nello zaino sia tra le mani, spostandoci da una parte all’altra del quartier generale di Sky.