La prova dell'esoscheletro Hypershell X: il futuro è adesso

Si può anche impostare su TRASPARENTE per non avere nessun aiuto determinante, tenendo sempre pronto l’esoscheletro in caso di bisogno. Con l’App è possibile gestire il livello di assistenza con precisione, a seconda delle proprie esigenze. In modalità ECO si preserva la durata della batteria, pur ricevendo una spinta consistente. In quella HYPER l’aiuto è potente, incessante, ci si sente in grado di camminare per ore con il minimo sforzo perché l’esoscheletro alza la gamba appena riceve l’impulso facendo risparmiare energie preziose a chi lo indossa.