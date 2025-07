Si aggiorna la serie Nord di OnePlus, arriva il 5

Anche sul Nord 5 non poteva mancare l’intelligenza artificiale con una suite rinnovata. Al posto del classico Alert Slider di OnePlus (che abbiamo sempre apprezzato perché permette di passare al volo da suoneria a vibrazione a silenzioso) il nuovo Nord 5 integra un pulsantino chiamato Plus Key, concepito in modo molto simile al tasto Azione degli iPhone. In particolare, è possibile personalizzare il pulsante Plus affinché apra istantaneamente fotocamera, torcia, registratore vocale, modalità Non Disturbare o cambio rapido suoneria-vibrazione-silenzioso. Tra le varie possiblità il pulsante può anche attivare AI Plus Mind, “un centro intelligente - spiegano dalla casa madre - che riconosce i contenuti sullo schermo e li salva nello spazio Mind Space per un facile recupero”. Non è tutto: la suite di IA è in grado di aggiungere eventi al calendario identificando i contenuti sullo schermo, tradurre in tempo reale 29 lingue, rispondere a richieste vocali tramite AI Search, modificare e migliorare le foto. Ovviamente è presente anche Gemini, l’intelligenza artificiale generativa di Google, sempre molto utile e precisa nelle risposte. Tra le funzionalità presenti anche Open Canvas, che offre una sorta di multitasking avanzato con finestre fluttuanti e drag and drop tra applicazioni (ne avevamo parlato per la prima volta nella recensione del Pad 3) e O+Connect, la possibilità di trasferire velocemente contenuti con Mac e Windows.