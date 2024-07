OnePlus Nord 4, il primo telefono 5G interamente realizzato in metallo

8/12

OnePlus Nord 4 utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare processore, Ram e Rom e offre anche le funzionalità per l’utente che si iniziano a vedere anche su altri telefoni, come il riepilogo audio (per trascrivere rapidamente una riunione ad esempio), riepilogo note (per leggere e riassumere mail), il traduttore. Tra le altre caratteristiche degne di nota, Nord 4 ha un grado di protezione contro le intemperie IP65 e lo schermo funziona anche sotto la pioggia o con le dita bagnate. Presente, infine, la dual SIM ma non la compatibilità con le eSIM.

GUARDA ANCHE - Telecamere, router, prodotti professionali: ecco le novità D-Link