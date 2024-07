Keys-To-Go 2, la tastiera ultra-portatile per smartphone e tablet

2/6

Keys-To-Go 2 entra dappertutto: in zaino, in una borsa anche di dimensioni non generose, può essere trasportato in mano senza ingombrare: è ultra-piatta ed è dotata di una copertura integrata per proteggerla da danni. Due le varianti di colore: Pale Grey, il grigio chiaro che Logitech ci ha inviato in prova, e il più scuro Grafite.

LEGGI ANCHE - Signature Slim Combo, Logitech rivoluziona tastiera e mouse