Attacco russo con droni su Kiev, 2 morti e oltre 50 feriti. LIVE

"La Federazione russa non è contenta quando viene detta la verità, ossia che ha violato il diritto internazionale per rubare pezzi di territorio ucraino". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a Zona Bianca su Rete4 a proposito della lista dei presunti russofobi stilata da Mosca, in cui compare anche Sergio Mattarella. "Fatica sprecata, propaganda interna, evidentemente sono in difficoltà con la loro opinione pubblica perché hanno avuto tanti morti in una guerra che non riescono a vincere", ha aggiunto. "Noi abbiamo detto soltanto queste cose, non siamo nemici del popolo russo, storicamente l'Italia è amica della Russia ma se il suo governo minaccia con la violenza l'integrità di un paese democratico siamo chiamati a difendere l'indipendenza di quel Paese", ha sottolineato Tajani. Ricordando che il governo "non ha mai autorizzato le nostre armi in territorio russo" perché non siamo in guerra con la Russia.