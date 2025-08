Guerra Ucraina, almeno 26 morti e 159 feriti a Kiev: lutto nazionale

Sale il bilancio dei morti nel massiccio attacco russo su Kiev con droni e missili compiuto nella notte del 31 luglio, secondo quanto riferito dai media ucraini. In risposta all'attacco, oggi è stato dichiarato giorno di lutto a Kiev. Le bandiere saranno esposte a mezz'asta su tutti gli edifici comunali. Per l'intera giornata sono vietati tutti gli eventi di intrattenimento in città