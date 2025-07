Thomas D’Alba, chi è il combattente italiano morto in Ucraina

Ex Folgore, il 40enne si era arruolato nelle fila di Kiev. È morto intorno alla metà di giugno a Sumy, come riferisce l’attivista ucraino Vladislav Maistrouk che lo conosceva. Diplomato in una scuola professionale di musica D'Alba, ex parà, il quarantenne aveva lasciato la Folgore per abbracciare la sua grande passione per la musica ascolta articolo

Un altro italiano è morto al fronte in Ucraina mentre combatteva al fianco di Kiev. Si chiamava Thomas D’Alba, classe 1985, originario di Legnano (Milano). A dare alcune informazioni sul suo decesso è il creator digitale e attivista ucraino Vladislav Maistrouk, che lo conosceva e lo aveva incontrato di recente. L’italiano è morto a Sumy intorno alla metà di giugno: "D'Alba era un uomo gentile e coraggioso, un italiano. È caduto in battaglia, nel Donbass, difendendo l'Ucraina e l'Europa", scrive Mainstrouk. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN UCRAINA)

Gli ex colleghi: “Insegnante combattente” D’Alba era un ex parà. Diplomato in una scuola professionale di musica, il quarantenne aveva deciso di lasciare la Folgore per abbracciare la sua grande passione per la musica. I suoi colleghi insegnanti della Scuola di Musica Paganini di Legnano lo descrivono come un insegnante combattente. "Ha lavorato con noi come insegnante di batteria per 10 anni”, ha raccontato il direttore della scuola Fabio Poretti. “A febbraio, scaduto il contratto, ci ha comunicato la sua decisione di partire per l'Ucraina. Non ci ha mai spiegato cosa l'abbia spinto a farlo, non è nemmeno sceso nei dettagli su cosa andasse a fare di preciso in Ucraina. Di certo, e chiunque l'abbia conosciuto può garantirlo, non lo hanno spinto motivazioni economiche. Era un uomo giusto, non in vendita". Approfondimento Ucraina, Trump: con Putin ho parlato di sanzioni. Potrebbero arrivarne