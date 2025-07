Ucraina, Trump: "Putin vuole solo continuare a uccidere". LIVE

Dopo la telefonata Trump-Putin, Mosca gela la via diplomatica e torna a martellare l'Ucraina: 'I nostri obiettivi non si possono raggiungere con i negoziati', fa sapere il Cremlino. Pioggia record di 500 droni e allarme degli 007 tedeschi sull'uso delle armi chimiche. La risposta è in un colloquio tra il presidente Usa e Zelensky nel quale è stato concordato il 'rafforzamento' della difesa aerea di Kiev. Intanto, Macron e Starmer hanno annunciato una riunione dei Volenterosi il 10 luglio, alla quale parteciperanno in call anche Meloni, Merz e Zelensky, impegnati a Roma nella conferenza per la ricostruzione. Berlino valuta l'acquisto Patriot per Kiev. La premier Meloni sente il presidente Usa e assicura: 'Non si disimpegnerà, continuerà a sostenere Kiev.