Ucraina attacca base dei caccia russi, Mosca colpisce i Patriot. LIVE

Non è ancora stata fissata una data per un nuovo round di colloqui Russia-Usa, ma le parti sono in costante contatto, anche per quanto riguarda l'eliminazione di reciproci motivi di irritazione. Lo ha affermato, riporta la Tass, la portavoce del Ministro degli Esteri russo Maria Zakharova. "Mosca ritiene che Washington sia interessata al ripristino delle relazioni". Zakharova ha sottolineato che si sono già svolti due round di consultazioni sui cosiddetti "motivi di irritazione tra Russia e Stati Uniti", e che un terzo avrebbe dovuto aver luogo, ma "la parte americana ha deciso di rinviarlo". "Posso dire che, ovviamente, tutti i risultati attesi sono stati vanificati, perché durante i governi Biden e Obama, molte cose sono andate sprecate". Ora "siamo riusciti a risolvere alcuni problemi, ma c'è ancora molto da fare", ha affermato. "Per questo motivo, al momento non c'è una data concreta per i colloqui, ma posso dire che è ancora in corso un dialogo tra l'ambasciata russa a Washington e il Dipartimento di Stato americano, e le comunicazioni vengono mantenute anche a Mosca, anche sul tema dei cosiddetti elementi di disturbo e della loro rimozione", ha aggiunto Zakharova. Il 27 febbraio e il 10 aprile si sono svolti a Istanbul due round di negoziati, incentrati sul ripristino della funzionalità delle ambasciate russa e statunitense e sulla risoluzione di varie questioni bilaterali. Durante queste consultazioni, l'ambasciatore russo a Washington Alexander Darchiev ha guidato la delegazione russa, mentre Sonata Coulter, vicesegretario di Stato aggiunto per gli affari europei ed eurasiatici, ha guidato la delegazione statunitense. Mosca presume che il terzo round avrà luogo nel prossimo futuro, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov in un'intervista del 24 giugno al quotidiano Izvestia. Ha osservato che data e luogo saranno concordati, "ma è importante che anche gli Stati Uniti riconoscano la necessità di proseguire tali sforzi".