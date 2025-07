Kiev: 4 morti e 36 feriti in attacchi russi nella notte. LIVE

L'esercito russo continua a intensificare l'offensiva in Ucraina, per massimizzare le conquiste territoriali prima che il Cremlino prenda in considerazione sul serio un cessate il fuoco. Un altro passo è stato fatto nel Donetsk, epicentro del conflitto, con l'occupazione di un villaggio, ed un altro centro urbano è stato catturato nel Kharkiv, dove le posizioni erano cristallizzate da mesi. Un'avanzata di terra abbinata alla consueta pioggia di droni, almeno 150, nell'ultima notte di guerra, che hanno provocato cinque morti tra cui un bambino. In questo quadro restano congelate le consultazioni Mosca-Washington: ancora non è previsto un terzo incontro. Le forze russe, in costante superiorità, si stanno progressivamente avvicinando al centro logistico strategico di Pokrovsk, la cui conquista le avvicinerebbe al controllo dell'intera regione di Donetsk. L'obiettivo in questa fase è accerchiare la città e per farlo gli occupanti hanno già sconfinato nel Dnipropetrovsk.