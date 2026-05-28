"Stiamo affrontando la situazione di sicurezza più grave dalla Seconda guerra mondiale", ha affermato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, durante l'annuncio a Parigi, insieme al presidente francese Emmanuel Macron ascolta articolo

I leader di Francia e Norvegia hanno dichiarato che Oslo aderirà a un programma di deterrenza nucleare guidato da Parigi per rafforzare la sicurezza nel continente. "Stiamo affrontando la situazione di sicurezza più grave dalla Seconda guerra mondiale", ha affermato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, annunciando a Parigi, insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, che i due Paesi hanno firmato un patto di difesa.

Il programma presentato dalla Francia a marzo "Negli ultimi sei mesi abbiamo stipulato accordi di difesa sia con la Germania sia con il Regno Unito e sono lieto che oggi abbiamo firmato un accordo di difesa globale con la Francia", ha affermato Store. A marzo, Macron ha presentato un programma in base al quale la Francia, l'unico Paese dotato di armi nucleari dell'Unione Europea, utilizzerà le sue scorte atomiche per rafforzare la sicurezza nel continente. Nell'ambito del cosiddetto schema di deterrenza nucleare "avanti", coloro che aderiranno potranno ospitare temporaneamente "forze aeree strategiche" francesi, che potranno "diffondersi in tutto il continente europeo" per "complicare i calcoli dei nostri avversari", affermò all'epoca Macron. Approfondimento Armi nucleari, quante ce ne sono in Europa e in che Paesi si trovano

Macron: "Norvegia partner strategico" "La Norvegia, un partner geografico e strategico chiave con il quale abbiamo già avuto una cooperazione significativa nel garantire la protezione del territorio alleato dalle minacce esterne, rappresenterà un forte valore aggiunto per questa deterrenza rafforzata", ha affermato Macron. Prima della Norvegia, otto Paesi avevano aderito al programma: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e un'altra potenza nucleare, il Regno Unito. "L'accordo rafforza la nostra cooperazione attraverso strutture concrete, piani, esercitazioni e preposizionamento delle attrezzature e ci consentirà di organizzare una risposta rapida e coordinata quando sarà realmente necessaria", ha affermato Store. "L'accordo fornisce inoltre un quadro per una più stretta cooperazione in materia di guerra ibrida, sicurezza marittima, cooperazione spaziale, sicurezza informatica, sostegno all'Ucraina e cooperazione industriale in materia di difesa". Approfondimento Ddl Nucleare, testo approvato dalle Commissioni Camera: cosa prevede