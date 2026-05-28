Svizzera, uomo accoltella 3 persone gridando "Allah Akbar": arrestato

Un attacco con coltello si è verificato oggi alla stazione di Winterthur, comune del Canton Zurigo, in Svizzera. Un uomo, un cittadino svizzero di 31 anni, che è già stato arrestato, gridando "Allah Akbar" avrebbe accoltellato tre persone. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno di loro risulta essere in gravi condizioni. Lo riporta il " Corriere del Ticino ". Secondo quanto emerso, l'aggressione si è verificata poco prima delle 8:30 del mattino.

I momenti dell'aggressione

Secondo le prime ricostruzioni legate alla vicenda, nei luoghi vicini a dove l'uomo ha usato il coltello si trovava anche una classe di bambini piccoli e l'insegnante si sarebbe interposta in modo protettivo davanti ai suoi alunni. "Sono arrivato alla stazione ferroviaria intorno alle 8:20; stavo andando a scuola per studiare", ha raccontato un testimone oculare. "A circa 30 metri di distanza, ho sentito un uomo dietro di me gridare 'Allah Akbar' cinque o sei volte". Il testimone ha visto anche un gruppo di bambini dell'asilo e dei passanti correre a ripararsi. "Sono corsi dall'altra parte della strada, poi è tornato il silenzio". Alcuni video postati sui social mostrano un uomo che corre fuori dall'atrio della stazione ferroviaria, gridando proprio "Allah Akbar". Un altro testimone ha confermato che l'uomo "aveva un coltello in mano" e che "tutti urlavano e scappavano". L'attacco, conferma ancora il "Corriere del Ticino" sarebbe avvenuto in diversi momenti e in luoghi diversi.

I feriti

Una persona è rimasta gravemente ferita e altre due hanno riportato ferite di media entità e sono state ricoverate in ospedale. I tre feriti sono cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni.

Le parole del portavoce della polizia locale

Il portavoce della polizia cantonale di Zurigo, Roger Bonetti, ha spiegato che "l'uomo è stato arrestato" e che ci sono dei feriti. Il movente dell'aggressione, come l'ipotesi di un atto terroristico, è ancora oggetto di indagine.