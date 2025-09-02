Marsiglia, aggressore con coltello ferisce passanti: ucciso da polizia

Alcuni passanti, almeno quattro, sono rimasti feriti a Marsiglia, nel sud della Francia, dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un coltello. L'assalitore, un tunisino in libertà vigilata, è stato poi ucciso dalla polizia.

Secondo informazioni di Le Figaro, tra l'uomo e il personale di un hotel era scoppiata una lite a causa di alcuni mancati pagamenti e tra i feriti infatti ci sono il gestore e un cliente. L'aggressore è poi uscito in strada e ha minacciato con una spranga di ferro e due coltelli i poliziotti che hanno reagito uccidendolo.