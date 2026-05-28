Guerra Russia Ucraina, Kallas: "Discussione sul negoziatore Ue è una trappola russa". LIVE
Secondo L'alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue Mosca "vuole che discutiamo su chi sia adatto o meno a sedersi al tavolo. Non dobbiamo cadere in questa trappola", aggiungendo che "i negoziati sono sempre un lavoro di squadra". Intanto nella serata di ieri è stato dichiarato un allarme aereo in tutta l'Ucraina a causa del decollo di un MiG-31K". Lo ha reso noto l'Aeronautica militare
in evidenza
L'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ha definito una "trappola russa" il dibattito su chi debba rappresentare l'Europa a un eventuale negoziato con Mosca, sostenendo che l'attenzione dovrebbe concentrarsi sui contenuti e non sui nomi. "La Russia vuole che discutiamo su chi sia adatto o meno a sedersi al tavolo. Non dobbiamo cadere in questa trappola", ha dichiarato al suo arriva alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol, sottolineando che "i negoziati sono sempre un lavoro di squadra".
Nella giornata di ieri, 27 maggio, "in serata è stato dichiarato un allarme aereo in tutta l'Ucraina a causa del decollo di un MiG-31K". Lo ha reso noto l'Aeronautica militare, come scrive l'Ukrainska Pravda.
La Commissione Ue va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Perché l'uso degli Oreshnik in Ucraina rivela che la Russia è debole
Queste armi, usate su Kiev nel fine settimana, sono considerate quasi impossibili da intercettare e rappresentano una delle novità più discusse del conflitto. Per gli esperti, però, il loro utilizzo sarebbe stato più simbolico che operativo, un modo per rilanciare la minaccia nucleare verso l’Occidente. Mosca avrebbe cercato di riaffermare la propria capacità di deterrenza in una fase di difficoltà militare. Ma le reazioni internazionali non sembrano aver dato credito all’avvertimento del Cremlino.
Perché l'uso degli Oreshnik in Ucraina rivela che la Russia è deboleVai al contenuto
Kallas: "Bene l'idea di accelerare su adesione di Kiev ma processo richiede tempo"
"I rappresentanti ungheresi sono a Bruxelles per discutere di diverse questioni, quindi spero che ci diano anche buone notizie sull'apertura dei cluster dell'Ucraina". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol. In merito alla proposta di Berlino di Kiev come membro associato dell'Ue, "è chiaro che l'idea alla base è molto buona: di accelerare i tempi con l'Ucraina. Devono far parte dell'Unione Europea perché, come sapete, apportano anche conoscenze e competenze in materia di sicurezza al tavolo europeo. Ma ovviamente, questi processi richiedono tempo. Quindi l'idea è come possiamo accelerare i tempi su diverse questioni. Ma non è di questo che parleremo oggi", ha sottolineato.
Ucraina, Kallas: "La discussione sul negoziatore Ue è una trappola russa"
L'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ha definito una "trappola russa" il dibattito su chi debba rappresentare l'Europa a un eventuale negoziato con Mosca, sostenendo che l'attenzione dovrebbe concentrarsi sui contenuti e non sui nomi. "La Russia vuole che discutiamo su chi sia adatto o meno a sedersi al tavolo. Non dobbiamo cadere in questa trappola", ha dichiarato al suo arriva alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol, sottolineando che "i negoziati sono sempre un lavoro di squadra".
Rispondendo a una domanda sulla possibilità di assumere il ruolo di capo negoziatore, Kallas ha evitato di entrare nel merito della questione. "Sono l'Alta rappresentante dell'Unione europea e il mio ruolo è rappresentare l'Europa", ha detto, insistendo però sulla necessità di unità tra gli Stati membri. "Dobbiamo lavorare insieme come Europa, non separatamente, perché singolarmente siamo tutti molto più deboli di quanto siamo insieme", ha spiegato.
Kiev: "Dichiarata in serata un'allerta aerea in tutta l'Ucraina"
Nella giornata di ieri, 27 maggio, "in serata è stato dichiarato un allarme aereo in tutta l'Ucraina a causa del decollo di un MiG-31K". Lo ha reso noto l'Aeronautica militare, come scrive l'Ukrainska Pravda.