L'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ha definito una "trappola russa" il dibattito su chi debba rappresentare l'Europa a un eventuale negoziato con Mosca, sostenendo che l'attenzione dovrebbe concentrarsi sui contenuti e non sui nomi. "La Russia vuole che discutiamo su chi sia adatto o meno a sedersi al tavolo. Non dobbiamo cadere in questa trappola", ha dichiarato al suo arriva alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol, sottolineando che "i negoziati sono sempre un lavoro di squadra".

Rispondendo a una domanda sulla possibilità di assumere il ruolo di capo negoziatore, Kallas ha evitato di entrare nel merito della questione. "Sono l'Alta rappresentante dell'Unione europea e il mio ruolo è rappresentare l'Europa", ha detto, insistendo però sulla necessità di unità tra gli Stati membri. "Dobbiamo lavorare insieme come Europa, non separatamente, perché singolarmente siamo tutti molto più deboli di quanto siamo insieme", ha spiegato.