L'Australia fa causa a 3M, chiesti 1,4 mld dollari per contaminazione

3M dichiara di non aver mai prodotto Pfas in Australia

L'azienda sostiene che 3M abbia omesso e fornito informazioni false riguardo alla schiuma e al suo impatto ambientale, assicurando loro che fosse sicura, pur sapendo il contrario. In risposta, 3M ha dichiarato di non aver mai prodotto Pfas in Australia e di aver smesso di vendere la schiuma in quel paese 20 anni fa. Nell'annunciare l'azione legale, Rowland ha affermato che il governo è determinato a ritenere 3M e 3M Australia responsabili "dei danni economici e ambientali associati alla contaminazione da Pfas". Inoltre "questa cattiva condotta ha contribuito a costi considerevoli per la difesa e per i contribuenti australiani, tra cui oltre 1 miliardo di dollari spesi finora per indagare, bonificare e mitigare la contaminazione da Pfas nei siti della difesa", ha affermato. "Non ci sono dubbi, quest'azione legale contro 3M è molto importante".