Trump: “Invieremo altre armi a Kiev, devono difendersi”. LIVE

Il Pentagono conferma che "su indicazione del presidente" americano Donald Trump il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta "inviando ulteriori armi difensive" a Kiev per "garantire che gli ucraini possano difendersi". Lo si legge in un comunicato pubblicato dal governo Usa. "Mentre lavoriamo per garantire una pace duratura e la cessazione delle uccisioni, il nostro quadro di riferimento presidenziale per la valutazione delle spedizioni militari in tutto il mondo rimane in vigore ed è parte integrante delle nostre priorità di difesa 'America first'", aggiunge la nota del Pentagono. Dopo che la scorsa settimana la Casa Bianca ha annunciato la sospensione di alcune consegne, Trump ha dichiarato ieri sera che gli Stati Uniti invieranno ulteriori aiuti militari all'Ucraina. "Dovremo inviare più armi, principalmente difensive", ha detto il tycoon aggiungendo di essere "insoddisfatto" del presidente russo Vladimir Putin. "Sono stati colpiti molto duramente", ha aggiunto Trump riferendosi a Kiev.